Het gerecht in Mechelen heeft een drugsnetwerk opgerold dat ook in onze regio actief was, voornamelijk in Opwijk, Asse, Ternat en Affligem. De bende, die rond één Mechelse familie zou draaien, verhandelde op grote schaal cocaïne en cannabis.

Mechelse drugsbende opgerold die in onze regio actief was: achttien mensen in de cel

De politie van Mechelen kwam de bende in de zomer van 2018 al op het spoor. Het doen en laten van de bende werd anderhalf jaar geobserveerd. "De drugsbende opereerde vaak vanuit hotels in Mechelen en Brussel. Voor de handel in verdovende middelen werkt de organisatie met koeriers in de regio's Ternat, Opwijk, Buggenhout en Lebbeke. Het klantenbestand bevond zich vooral in regio Buggenhout, Lebbeke, Opwijk, Asse, Affligem, Moorsel en Aalst", zegt de Politiezone Willebroek-Mechelen.

Begin deze week voerden 125 politieagenten 37 huiszoekingen, waaronder ook in Wemmel, Londerzeel en Opwijk. Er werden grote hoeveelheden drugs en aangetroffen. De politie nam ook tal van wapens, vijf wagens, achttien luxehorloges, tientallen smartphones en 38.000 euro cash geld in beslag. In totaal werden 25 mensen opgepakt, 18 daarvan zitten nog in de cel. Ze verschijnen vandaag dag voor de onderzoeksrechter.

Enkele van de bendeleden - kopstukken en koeriers - werden de voorbije maanden op heterdaad betrapt. "Voor bendeleden die in andere dossiers in de gevangenis waren beland zou een advocaat betaald worden door de organisatie. De bendeleden zouden via de organisatie in de gevangenis verdovende middelen krijgen en er zou geld op hun gevangenisrekening gestort zijn", zegt de Politiezone Willebroek-Mechelen.