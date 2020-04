Meer dan 1000 bevestigde coronabesmettingen in Halle-Vilvoorde

In Halle-Vilvoorde hebben intussen meer dan 1000 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. In Kapelle-op-den-Bos, Kraainem en Sint-Genesius-Rode zijn per 1000 inwoners het meeste mensen getroffen.

Het wetenschappelijk instituut Sciensano geeft sinds een aantal dagen een dagelijkse update van het aantal bevestigde coronabesmettingen per gemeente. Uit de cijfers blijkt dat in Halle-Vilvoorde intussen meer dan 1000 mensen positief hebben getest op het coronavirus. In absolute cijfers tellen Halle (80), Vilvoorde (80) en Dilbeek (75) de meeste gevallen. Dat zijn ook de steden en gemeenten in de regio met de meeste inwoners. Maar wie kijkt naar het aantal bevestigde besmettingen per 1000 inwoners ziet een ander beeld. Uit die cijfers blijkt dat Kapelle-op-den-Bos met 3,51 besmettingen per 1000 inwoners op dit moment het zwaarst getroffen is, gevolgd door Kraainem (2,69) en Sint-Genesius-Rode (2,45). De cijfers per gemeente vind je hier:

Totaal aantal coronabesmettingen Coronabesmettingen per 1.000 inwoners

1 Halle 80 1 Kapelle-op-den-Bos 3,51 2 Vilvoorde 80 2 Kraainem 2,69 3 Dilbeek 75 3 Sint-Genesius-Rode 2,45 4 Asse 71 4 Linkebeek 2,35 5 Beersel 59 5 Beersel 2,34 6 Grimbergen 56 6 Kampenhout 2,17 7 Sint-Pieters-Leeuw 51 7 Asse 2,14 8 Sint-Genesius-Rode 45 8 Halle 2,02 9 Zaventem 42 9 Affligem 1,89 10 Overijse 39 10 Steenokkerzeel 1,81 11 Zemst 38 11 Vilvoorde 1,79 12 Kraainem 37 12 Pepingen 1,79 13 Kapelle-op-den-Bos 33 13 Dilbeek 1,75 14 Merchtem 29 14 Merchtem 1,75 15 Kampenhout 26 15 Wezembeek-Oppem 1,68 16 Affligem 25 16 Zemst 1,63 17 Ternat 24 17 Drogenbos 1,58 18 Wezembeek-Oppem 24 18 Overijse 1,54 19 Londerzeel 22 19 Ternat 1,52 20 Meise 22 20 Liedekerke 1,50 21 Steenokkerzeel 22 21 Hoeilaart 1,50 22 Liedekerke 20 22 Grimbergen 1,49 23 Machelen 19 23 Sint-Pieters-Leeuw 1,49 24 Hoeilaart 17 24 Roosdaal 1,46 25 Opwijk 17 25 Lennik 1,43 26 Roosdaal 17 26 Galmaarden 1,26 27 Wemmel 14 27 Machelen 1,23 28 Lennik 13 28 Zaventem 1,22 29 Galmaarden 11 29 Londerzeel 1,17 30 Linkebeek 11 30 Opwijk 1,17 31 Drogenbos 9 31 Meise 1,13 32 Pepingen 8 32 Wemmel 0,85 33 Gooik 6 33 Bever 0,75 34 Herne 5 34 Gooik 0,65 35 Bever 0 35 Herne 0,00



Bron: Sciensano