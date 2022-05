Meer dan 1.000 bezoekers genieten van sfeer op Waalborria

In Asse kwamen meer dan 1.000 bezoekers naar de tweede editie van het familiefestival Waalborria. In het Waalborrepark konden gezinnen terecht voor een lekkere picknick, voorstellingen en heel wat leuke activiteiten zoals een schildpaddenrace.

De originele activiteiten in het Waalborrepark lokten heel wat gezinnen naar Waalborria. De bedoeling is dat gezinnen hier samen komen genieten. De focus ligt op mensen samenbrengen”, zegt Lotte Verbeyst van Huis van het Kind. “We willen mensen ook tonen dat je geen groots of superduur materiaal nodig hebt om hele leuke dingen mee te kunnen doen. Waalborria draait ook rond duurzaamheid, recyclage en hergebruik.”

Voor wie honger kreeg, was er een boerenmarkt met lokale producten. Het tweejaarlijkse festival is een samenwerking tussen CC Asse, Huis van het Kind, Spinibo, dienst Evenementen, Bibliotheek, dienst Jeugd, de dienst Landbouw en lokale economie en de werklieden van Asse. Met meer dan 1.000 bezoekers zijn de organisatoren zeer tevreden. “We hadden al meer picknickers dan de eerste editie, dus dat is al leuk. We hadden natuurlijk het weer mee, het is zalig dat dan in orde was", besluit Elke De Decker van CC Asse.