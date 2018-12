Meer dan 1.100 handtekeningen tegen bouwproject in centrum Meise

Tot 21 december 2018 loopt er een openbaar onderzoek rond een aanvraag voor een groot bouwproject in het binnengebied ter hoogte van de August Van Doorslaerlaan, Brusselsesteenweg en Krogstraat in Meise. De aanvrager wil 33 assistentiewoningen (serviceflats) en 2 meergezinswoningen -appartementsgebouwen- bouwen en dat zien de jeugdverenigingen en de buurtbewoners niet zitten.



Jes Van Gaever van Leefbaar Meise: "We vragen aan het gemeentebestuur om geen bouwvergunning te voorzien voor dit project omdat het onder andere een te grote impact heeft op de mobiliteit. Het centrum van Meise kan de files nu al niet meer aan en ook de parkeerdruk in het dorp is enorm. We vinden ook dat de voetpaden te smal zijn in die straten voor zo'n grote projecten. Het creëert bovendien een verkeersonveilige omgeving en raakt de historische kern van Meise-centrum."



Leefbaar Meise en de jeugdverenigingen vrezen ook dat het project de werking van de chiro en jeugdhuis Knodde onmogelijk maakt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen was er immers al commotie ontstaan omdat de jeugdverenigingen vreesden dat ze hun locatie in de Krogstraat zouden moeten verlaten. De jeugdverenigingen vrezen dat door de dichte bebouwing vlakbij hun lokalen, bewoners meer zouden klagen over lawaai/speeloverlast van kinderen/jongeren en de toekomst van beide verenigingen in het gedrang zou komen."Voorzitter Joris Block (25) van Jeugdhuis Knodde, dat zo'n 400 leden telt: "We zijn echt heel ongerust. Daarom steunen we als jeugdverenigingen deze petitie. Mensen moeten goed beseffen wat zo'n project in Meise-centrum zal teweeg brengen. De impact op de leefbaarheid en de jeugdverenigingen is gigantisch." Met de petitie willen de buurtbewoners en de jeugdverenigingen dat Meise werk maakt van een degelijk mobiliteitsplan dat de verkeersproblematiek in Meise centrum aanpakt.

Volgend bestuur

Uittredend Schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V): "Het gaat om een privé-initiatief van een projectontwikkelaar. De gronden van het OCMW zijn tijdens een openbare verkoop door een consortium gekocht dat het nu wil ontwikkelen. Het huidige schepencollege zal hier niet meer over beslissen; wel het nieuwe schepencollege. Zelf vind ik dat de jeugd in Meise-centrum moet kunnen blijven. Ze hebben hier trouwens al lang hun vertrouwde stek."



Toekomstig schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders): "Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over dit dossier. We gaan het bestuderen met de Dienst Ruimtelijke Ordening, waarna het nieuwe schepencollege, rekening houdend met de bezwaren, een standpunt zal innemen."