Meer dan 15.000 hygiënische pakketten voor jeugdorganisaties

Chirobivakken, Kazou-vakanties of speelpleinwerkingen. Allemaal kunnen ze deze zomer beroep doen op de hygiënische pakketten. Colruyt doneerde maar liefst 10.000 pakketten, Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) investeert 500.000 euro voor nog enkele duizenden pakketten.

“Met deze actie verlichten we het vele voorbereidingswerk dat nu door tienduizenden vrijwilligers en jeugdwerkers gebeurt om de jeugdwerkzomer zo veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt De Ambrassade, dat de pakketten zal verdelen. “We weten dat deze pakketten onvoldoende zijn om elk jeugdwerkinitiatief te kunnen bevoorraden. Wees solidair, en bestel daarom niet meer pakketten dan nodig. Deel het materiaal dat na jouw kamp of werking overblijft met andere jeugdwerkverenigingen in je buurt.”

De pakketten kunnen opgehaald worden in 13 ophaalpunten. In onze regio is dat in de Provinciale Uitleendienst in Asse. Elk pakket bestaat uit zeven producten. Het gaat onder meer om 50 mondmaskers, vijf flessen vloeibare zeep, een fles handontsmettingsgel, drie dozen zakdoekjes, papier en een spuitbus en fles allesreiniger.