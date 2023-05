Meer dan 700 figuranten op Sint-Genovevaprocessie in Londerzeel

In Londerzeel gaat de Sint-Genovevaprocessie vandaag uit. Genoveva is de patroonheilige van Parijs, de stad en het bisdom Nanterre. Ook de wijnboeren, vrouwen, hoedenmakers, rijkswachters en herders aanbidden haar. Bovendien zou de patroonheilige ook oogpijn, blazen, koorts, de pest, droogte en oorlog kunnen verhelpen. In Steenhuffel is de optocht een traditie. “Het is puzzelen om voor alle bijna 700 figuranten een plaatsje in de optocht te voorzien,” klinkt het.

Sint-Genoveva wordt meestal afgebeeld met een brandende kaars, aangezien haar kaars zou zijn uitgeblazen door de duivel, toen zij ’s nachts in de kerk wilde bidden. In Vlaanderen wordt ze vereerd in Zepperen (Sint-Truiden), Oplinter (Tienen) en Steenhuffel (Londerzeel), waar er jaarlijks de grote Sint-Genovevaprocessie plaats vindt.

Mooie tradities

“Mooie tradities willen we hier heel graag in ere houden”, zegt coördinator Lieve Lamberts (43) van de Sint-Genovevaprocessie in Steenhuffel. “Om alles goed te laten verlopen, zijn er nu wel vier werkgroepen opgericht, want de processie groeit nog elk jaar.” Jaarlijks nemen zo’n 700 figuranten deel, zowel kleuters, leerlingen van de lagere school, chirojongeren en volwasenen uit lokale verenigingen. “We hebben echt moeten puzzelen om hen allemaal een plekje in de processie te geven.”

Publiekstrekker

“Belgische trekpaarden trekken een tiental wagens die in de processie meegaan. Ook zijn er dieren, zoals schapen. Dit jaar zal een os een nieuwe publiekstrekker zijn. Zoals elk jaar, is de processie opgedeeld in drie thema’s. Er is het historisch luik, waarbij het landelijke leven van Steenhuffel wordt uitgebeeld.” Ook zijn er wereldthema’s en een sacraal sluitstuk.

De processie start op Pinksterzondag 28 mei op het Kerkplein van Steenhuffel omstreeks 10.30 uur. De processie komt er ongeveer een uur later terug aan en wordt afgesloten met een muzikale apotheose in openlucht. Er wordt ook een gelegenheidstribune op het kerkplein opgesteld.

Alle info: www.genovevaprocessie.be of op de facebook pagina van Kermisweekend Steenhuffel.