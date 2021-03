Meise duldt sluikstorten op carpoolparking niet meer

De sluikstortproblematiek in Meise blijft aanslepen en dat zorgt voor frustratie bij de gemeente. “We stellen al jaren de vraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer om iets te doen aan dat probleem. Zij zijn de bevoegde beheerders van de parking en moeten de sluikstorters aanpakken”, zegt Jonathan De Valck, schepen van Leefmilieu in Meise. “Wij krijgen voortdurend klachten binnen en snappen de frustratie. Daarom hebben we het heft in eigen handen genomen. Al anderhalve maand staat op de parking één mobiele camera. Daarmee hebben we al 11 sluikstorters betrapt.”

De gemeente heeft van sluikstorten een belangrijk punt gemaakt in het beleid. “Als gemeente leveren we al veel inspanningen om sluikstorters te betrappen. We zetten extra in op camera’s, er zijn coaches en we proberen het afval snel op te ruimen. Het is een doorn in het oog als we merken dat er net in het gebied dat niet door ons beheerd wordt veel gesluikstort wordt. Soms blijven die storten weken achter”, zegt Jonathan De Valck. “Onze mobiele camera was een tijdelijke actie. Wij hebben onze eigen camera’s nodig om op het gemeentelijk grondgebied aan handhaving te doen. We schreven daarom Vlaams minister Lydia Peeters aan en vragen haar om oplossingen te bieden voor het probleem.”

Reactie

Het Agentschap Wegen en Verkeer erkent het probleem en reageert: “We stellen inderdaad vast dat het probleem reëel is. Wij maken twee keer per week vuilnisbakken leeg in carpoolparkings. Als we daar veel sluikstorten vinden, sturen we een ploeg om het op te ruimen. Momenteel loopt trouwens een proefproject met camera’s op de snelwegparking van Peutie, bij Vilvoorde, om sluikstorten tegen te gaan.”