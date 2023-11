Meise Schenkt zamelt voor de vierde keer speelgoed in voor Sinterklaas

“We zien op televisie mooie zaken rond Sinterklaas, waarbij speelgoed wordt aangeprezen”, zegt vrijwilligster Ann Van Dievoet van de actie 'Meise Schenkt'. “Maar jammer genoeg heeft niet iedere ouder de mogelijkheid om Sinterklaas en zijn pieten te sponsoren. Zo zijn er in de gemeente zo’n tachtigtal kinderen die in een moeilijke situatie leven. We willen dat Sinterklaas ook een feest wordt voor hen en organiseren daarom deze vierde grote inzamelactie voor speelgoed dat nog in de verpakking zit en in goede staat is."

"Het speelgoed werd op drie plaatsen binnengebracht: in de lokalen van de Chiro van Meise, het Rossem Café en de Fietsbieb in Wolvertem. Er worden nu pakketten samengesteld op maat van de kinderen. De Sociale Dienst van het OCMW verdeelt die speelgoedpakketten dan de gezinnen die het nodig hebben. We spreken hier over zo’n 80 kinderen die we via deze actie gelukkig kunnen maken. We doen ook een oproep via de scholen, want niet alle kinderen die in een moeilijke situatie leven, zijn aangemeld bij het OCMW.”