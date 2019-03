Meise heeft beslist om het bouwproject ‘Tussenveld’ tijdelijk in de koelkast te steken. Een stuurgroep moet kijken hoe sociale huurwoningen op een doordachte manier kunnen gerealiseerd worden.

Meise steekt bouwproject Eversemse velden in de koelkast

Er is de voorbije maanden bezorgdheid ontstaan bij de inwoners van Eversem, Sint-Brixius-Rode en omgeving. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) wil aan het Tussenveld in een eerste fase 45 sociale woningen realiseren, en op langere termijn -de komende 25 jaar- in totaal 296. De gemeente Meise geeft nu gehoor aan het protest van de buurt.

“Het woonproject zou verregaande gevolgen hebben voor Eversem. Niet alleen wordt er een flink stuk natuur aangesneden, ook de mobiliteit en de sociale mix in en om die regio zal zwaar onder druk komen te staan. Dan is er nog niets gezegd over de meer dan waarschijnlijke wateroverlast”, aldus burgemeester Gerda Van den Brande.

De gemeente steekt het bouwproject daarom voor onbepaalde tijd in de koelkast. “De open ruimte wordt schaars en moet beschermd worden, maar ook de mobiliteit en de wijze waarop mensen wonen mag niet meer aan het toeval overgelaten worden. De huidige generatie moet leren uit de fouten van het verleden,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux.

Daarom wil Meise een totaalvisie ontwikkelen. Alle grote bouwprojecten worden tijdelijk ‘on hold’ gezet, waaronder dus ook dat van ‘Tussenveld’. Een stuurgroep moet zich de komende maanden buigen over de visie en alle betrokken partijen rond de tafel brengen.