Meise verzet zich tegen komst detentiehuis: “Gedetineerden opvangen in viersterrenhotel is absurd”

De eigenaar van hotel Falko is al even op zoek naar een overnemer. Die zou er met de federale overheid nu zijn. Er zouden vergevorderde onderhandelingen zijn met het kabinet van federaal minister Vincent Van Quickenborne om er een detentiehuis in onder te brengen. “In Wolvertem gaat het over een detentiehuis waarbij mensen met straffen van minder dan drie jaar worden geplaatst. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet om terreurmisdrijven of andere zware feiten. We weten dat we in zo’n beperkt detentiecentrum de recidive naar beneden halen”, klinkt het bij woordvoerder Edward Landtsheere.

Het gemeentebestuur van Meise ziet het detentiehuis niet zitten. “We vrezen niet alleen ernstige problemen qua leefbaarheid en mobiliteit, maar ook overlast en we hebben nu al overbelaste politiediensten”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Minister Van Quickenborne wil zijn plannen doordrukken. We hebben tijdens informele gesprekken met justitie benadrukt dat het om een samenwerking zou gaan. Maar volgens zijn administratie is de locatie uitermate geschikt omdat alle faciliteiten aanwezig zijn en men denkt er snel te kunnen opstarten.”

Ook de politiezone KLM geeft geen positief advies voor het plan van de minister. “Volgens de politiezone is er nog geen risicoanalyse gemaakt voor het detentiehuis op deze locatie”, vertelt burgemeester Van den Brande. “De politiezone wil dan ook vermijden dat haar regulier politiewerk in het gedrang komt wanneer het detentiehuis er zou komen. “Ook de perceptie zit totaal verkeerd: gedetineerden opvangen in een viersterrenhotel is totaal absurd.”