In de Voskapellelaan in Nossegem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Mercedes in brand gestoken dat voor een woning stond. Niemand raakte gewond. Politie en parket zijn volop bezig met het onderzoek.

Mercedes in brand gestoken voor woning in Nossegem

Zaterdagmorgen om 7 uur stelde de bewoner vast dat zijn voertuig langs de binnenkant was gesmolten en dat er dus een brand had gewoed. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse. “Er wordt uitgegaan van opzettelijke brandstichting. In de nacht zou er rond 1 uur een slag gehoord zijn, zo blijkt uit onderzoek”, klinkt het bij de lokale politie Zaventem. “Het parket Halle-Vilvoorde werd gecontacteerd. Een branddeskundige kwam ter plaatse alsook het labo van de federale gerechtelijke politie voor sporenonderzoek. Wat eventuele verdachten betreft is het onderzoek nog lopende en gaan wij proberen de feiten op te helderen.”

Door de regen werd geopteerd om ter plaatse het sporenonderzoek te doen en niet na takeling. Daartoe werd door de brandweer een grote rode tent over het voertuig geplaatst. “De deskundige is tot het besluit gekomen dat de brand is aangestoken”, laat parketwoordvoerder Gilles Blondeau zaterdagmiddag weten. “Het verdere onderzoek loopt.”

Er zou volgens de buren een raam van het voertuig zijn ingeslagen waarop een brandbare vloeistof in de wagen werd gegoten en aangestoken. Het zou niet de eerste keer zijn dat er schade wordt aangebracht aan een voertuig van de eigenaar.