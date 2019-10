Merchtem krijgt eerste fietsbieb in Vlaams-Brabant

In Merchtem wordt vandaag de eerste fietsbieb in Vlaams-Brabant opgestart. De fietsbieb is een ‘bibliotheek’ waar kinderen van 2 tot 12 jaar fietsen kunnen ontlenen. Beweging.net opent, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, zeven Fietsbiebs in onze provincie.