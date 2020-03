Merchtem opent noodpost in sporthal

De sporthal van Merchtem wordt ingericht als noodpost corona. "Om onze inwoners betere zorg te kunnen aanbieden, opent die in samenwerking met de huisartsen uit Merchtem vanaf vandaag in de sporthal van Merchtem", laat burgemeester Maarten Mast (Lijst #1745) weten in een videoboodschap. Ook eventueel besmette inwoners uit Asse en Opwijk kunnen naar de noodpost doorverwezen worden.

Merchtem schakelt op zijn beurt een versnelling hoger om het aantal zieke inwoners door het coronavirus zo goed mogelijk te verzorgen. "In samenspraak met de huisartsen hebben we een noodpost opgericht in de sporthal in de Dendermondestraat. Die zal vanaf vandaag open zijn van 8 uur tot en met 19 uur", zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst #1745) die als apotheker de komende weken zelf mee in de frontlijn staat om zieke mensen te verzorgen.

Er worden in de sporthal twee dokterskabinetten ingericht. “Bij aanvang zal hier één arts komen die patiënten op afspraak ontvangt. Dat zijn patiënten die door hun huisarts in Merchtem, Asse of Opwijk zijn doorverwezen na telefonische selectie omdat ze koorts of een aandoening aan de luchtwegen hebben. Dat kan mogelijk wijzen op corona. Om besmetting met anderen te voorkomen, wordt de sporthal daarom één noodpost corona. Hier wordt nagegaan of mensen al dan niet geïnfecteerd zijn met corona.”



De gemeente neemt ook bijzondere maatregelen voor de inrichting ervan. “Er zijn drie grote wachtzones ingericht die van mekaar gescheiden zijn met maximum vijf mensen per zone. Die zitten op een paar meter van mekaar. Maar het is niet de bedoeling dat die meteen vol lopen, we vragen mensen om een uur af te spreken en te wachten in hun wagen als de capaciteit van de wachtzones is bereikt", aldus burgemeester Mast.



De noodpost moet ook de druk op dokters en omliggende ziekenhuizen ontlasten. “Er wordt ter plaatse niet betaald. Alles gebeurt via het derde betaler systeem. We vragen daarom mensen om hun identiteitskaart mee te nemen. De huisarts kan natuurlijk ook nog altijd zelf meteen doorverwijzen naar zijn eigen kabinet of naar de spoeddienst van een ziekenhuis. Ook de gewone wachtdienst blijft operationeel", besluit Mast.

Ook tijdelijk medisch centrum in Zaventem

Na overleg tussen de huisartsenkring Zhorg en de gemeente Zaventem wordt in de sporthal van Zaventem een extra medisch centrum opgericht. "Alles wordt in gereedheid gebracht. In deze nood-dokterskabinetten zullen de artsen na een telefonisch contact aldaar hun patiënten op afspraak onderzoeken. Daar kan dan aldus de eerste triage van patiënten gebeuren", zegt burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans (Open VLD) uit. "Een coördinator zal zo nodig de ziekenhuizen contacteren om te preciseren waar nog capaciteit is om de zieke op te nemen."