Merchtemse groentenakker kaalgeplukt door dieven : “Terwijl we kweken voor de zwakste mensen”

Op 25 are aan Bosbeekberg in Merchtem telen Antoon Vanderstraeten (43) en zijn vriendin in Den Bosbeekhof verse groentjes en bloemen. Doel: recht van het veld kan je ze kopen, ze werken ook samen met het OCMW van Merchtem en leveren een deel van de opbrengst aan minder bedeelden. Nu wordt het veld kaalgeplukt door dieven.

Moeskopperij. Dat is de officiële term voor wat er in de tuin van Antoon gebeurt. Het gaat om de diefstal van groenten, fruit, gewassen of een (deel van de) oogst. “Wij hebben hier een kleinschalig met liefde perceel op een paar honderd meter van onze woning aan Bosbeekberg klaar gemaakt voor groenteteelt”, zegt Antoon. “We zetten ons in voor onze dorpsgenoten die het moeilijk hebben. Dat doen we door wekelijks groenten weg te brengen naar het OCMW. We wilden op termijn hier een rustpunt worden voor zij die het mentaal nodig hebben.”

Rijke oogst

“Ik groeide op tussen de bloemen bij mijn grootouders in de Obberg in Wemmel, mijn vriendin groeide op in de stad en tussen de paarden. We droomden ervan om zelf groenten en bloemen te kweken, net zoals mijn grootouders en nonkel. Ik begon, samen met mijn vriendin Den Bosbeekhof als ontspanning na mijn mini-hersenbloeding. De financiële opbrengst was een leuk extraatje. Samen zaaien en planten we. We verzorgen de plantjes en gaan zo voor een rijke oogst. Die verkopen we op de boerenmarkt, onder andere in Merchtem, maar het is meer een sociaal project.”

Boerenkool

Maar nu rest er voor de initiatiefnemers van Den Bosbeekhof veel frustratie en pijn. “Pijn voor al het werk dat nu door iemand wordt vernietigd”, zucht Antoon. “We hebben frustratie omdat de persoon in kwestie het lef niet heeft ons aan te spreken. Het gaat om omvangrijke diefstallen. We begonnen met drie soorten boerenkool, verloren er twee door de droogte en hitte. Wat overschoot, is nu gestolen.”

Omgewrongen

“Twintig tot dertig boerenkolen omgewrongen en gestolen, ook worteltjes, pompoenen, courgettes, alles werd gestolen in grote aantallen. In ons rietveld zijn de stokken gestolen van onze bonenstaken. Zelfs de bloemen werden gestolen. Het is om moedeloos van te worden. Wij willen vooral mensen helpen. We huren een klein huisje in Den Bosbeek. Op een halve kilometer van onze woonst kweken we de groenten, zonder kunstmest. Korte keten is ons devies. De diefstal maakt ons heel erg ongelukkig. We doen dit ook niet voor onszelf, we kweken voor de sociaal zwakste mensen in Merchtem.”

Het statement van Antoon deed eerder al vele mensen reageren op sociale media, waar spontaan een crowdfunding begon. “We waarderen dit heel hard, maar dat is niet onze bedoeling”, besluit Antoon.

