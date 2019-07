Met de fiets van Wemmel naar Mechelen: 'sneller dan met het openbaar vervoer'

Hij was een overtuigd gebruiker van het openbaar vervoer, Dirk Vandervelden uit Wemmel. Als gemeenteraadslid van de Lijst Burgemeester Wemmel is hij voor de gemeente ook afgevaardigde in de Algemene Vergadering van De Lijn. Zijn persoonlijk abonnement op de openbare vervoersmaatschappij zet hij nu stop: "Het gebrek aan regelmaat van het openbaar vervoer zorgt voor heel wat onnodige stress als je tijdig op je werk of weer thuis moet geraken. Je hebt geen zekerheid of je bus rijdt en of die dan op tijd rijdt,” argumenteert Vandervelden.

Eerst reed Vandervelden met de fiets naar het Noordstation, om daar de trein te nemen. "Ik haalde twee bussen in en was bovendien sneller ter plaatse," getuigt hij. "Dat zette me aan het denken: als ik nu eens het hele traject met de fiets afleg? En zo fiets ik nu elke dag in totaal 44 km. Ik kocht een nieuwe elektrische fiets, maar gebruik de elektrische hulp enkel op moeilijkere hellingen op de terugweg. Ik ga vooral op spierkracht. Ik hoef ook niet langer een half uur extra in te calculeren voor onvoorziene omstandigheden, wat maakt dat ik 's morgens ongeveer 45 minuten tot een uur later kan vertrekken en dus langer kan slapen. Bovendien kom ik met een fris hoofd en boordevol energie op het werk toe. Ik zie alleen maar voordelen. Gelukkig voorziet mijn werkgever de mogelijkheid om een douche te nemen op het werk. Als je dat niet kan doen is dat natuurlijk minder tof voor jezelf en voor je collega's."

Betere dienstverlening

Dat Vandervelden niet langer de bus neemt, betekent niet dat de klantendienst van De Lijn voortaan weer op beide oren kan slapen. Vandervelden: "Ik blijf me inzetten voor een betere dienstverlening voor alle Wemmelaars, want niet iedereen kan als alternatief de fiets nemen voor zijn of haar verplaatsingen. Ik blijf dan ook de Facebookgroep 'Klachten/Plaintes De Lijn' die ik oprichtte, opvolgen en spoor de mensen aan om hun verzuchtingen aan de klantendienst van De Lijn te blijven doorgeven. Het is enkel door dat consequent te doen, dat we onze problemen in kaart kunnen brengen en dingen kunnen veranderen."