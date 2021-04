Milieuvergunning vernietigd, maar carwash in Nossegem mag openblijven

Best Carwash in Nossegem mag van het schepencollege in Zaventem openblijven. De Raad van State heeft nochtans enkele weken geleden de milieuvergunning van de carwash vernietigd.

Buurtbewoners hadden bezwaren tegen de komst van de carwash aan de Leuvensesteenweg in Nossegem. Na jarenlang strijden konden de zaakvoerders eind vorig jaar Best Carwash toch openen. Twee maanden na de opening vernietigde de Raad van State eind februari de milieuvergunning. “Dat komt door een administratieve nalatigheid van de provincie bij de toekenning van de vergunning”, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer.

De gemeente Zaventem kan in principe beslissen om de zaak tijdelijk te sluiten. “De deputatie kan de fout rechtzetten met een herstelbeslissing”, zegt Dewandeleer, “het schepencollege vond het disproportioneel om de carwash in tussentijd te sluiten. Er is geen onmiddellijk effect op milieu en mens. We hebben ook meerdere steunbetuigingen voor de carwash ontvangen van omwonenden.” De provincie zal het dossier in mei behandelen.