Minder hoog en minder dicht bouwen in centrum van Merchtem

Er zal in de toekomst minder hoog en minder geconcentreerd gebouwd kunnen worden in het centrum van Merchtem. Daarnaast worden het erfgoed en de waardevolle gebouwen beter beschermd. Het zijn de krijtlijnen van het eerste ruimtelijk uitvoeringsplan voor de dorpskern van Merchtem. Dat plan werd door de gemeenteraad intussen vastgesteld.

Dat het dorpsgezicht van Merchtem de laatste twintig jaar sterk is veranderd, is een open deur intrappen. De bouwschriften voor het centrum zijn sterk verouderd en niet meer op maat van het Merchtemse centrum van vandaag. “Er is sprake van achterhaalde bestemmingen, waardoor ontwikkelingen die de leefbaarheid van de kern kunnen bevorderen, uitblijven”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Momenteel kan er ook vaak te hoog gebouwd worden. Het nieuwe plan zal aangepaste bouwhoogtes opleggen om ongewenste situaties te vermijden.”

Het nieuwe plan deelt het centrum op in vier zones. “Elke zone heeft nieuwe bouwvoorschriften die veel beter zijn afgestemd op het karakter van de straat”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier. “We verminderen bijna overal de bouwhoogtes en bouwmogelijkheden. Enkel langs de handelsas zullen er nog vier bouwlagen mogelijk zijn en wordt extra ingezet op mogelijkheden voor handel en horeca.”

In de zijstraten van de handelsas zijn nog beperkte mogelijkheden voor handel en horeca mogelijk, maar moet minder hoog gebouwd worden. in de woonstraten en de woonrand zijn enkel nog eengezinswoningen en tweewoonsten mogelijk. In een aantal binnengebieden zijn er nog KMO-zones en bedrijven toegelaten. “Bedoeling is dat deze gebieden op termijn een andere bestemming zullen krijgen, in combinatie met een nieuw park aansluitend op de kerkvijver. We willen ook bestaand groen in de kern vrijwaren en via doorsteken meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers", aldus Casier.

Volgens de gemeente Merchtem zullen met de nieuwe bouwvoorschriften ook gebouwen met erfgoedwaarde beter beschermd worden. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 29 april.