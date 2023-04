Minder Mobielen Centrale Ternat zoekt vrijwilligers

De Minder Mobielen Centrale in Ternat zoekt extra vrijwilligers om het team te versterken. De MMC zorgt voor verplaatsingen voor mensen met een beperkt inkomen die door ziekte, ouderdom of een beperking zelf niet meer mobiel zijn.

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om zelf met de wagen te rijden of het openbaar vervoer te gebruiken. Daarom stelde het Sociaal Huis van Ternat deze dienstverlening voor. De centrale maakt gebruik van vrijwillige chauffeurs die mensen bijvoorbeeld naar hun doktersafspraak brengen of boodschappen doen voor hen. “De Minder Mobielen Centrale zorgt ervoor dat sociaal geïsoleerde inwoners van Ternat toch overal geraken, vertelt Anna Parys, schepen van Welzijn. "We zijn onze vrijwilligers enorm dankbaar voor hun inzet, warmte en motivatie. Zonder hen bestond de MMC niet. Er is heel veel vraag naar ritten en we zijn dan ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers.”

Elke vrijwilliger krijgt professionele begeleiding, een kilometervergoeding en een omnium-verzekeringspakket voor zijn wagen tijdens de ritten. Mensen kunnen volledig zelf kiezen wanneer ze zich enkele uren per week beschikbaar stellen. Ze moeten enkel in het bezit zijn van een eigen wagen en een rijbewijs B. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Sociaal Huis in Ternat.

Foto: de vrijwilligers van de MMC