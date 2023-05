Minderjarige die betrokken was bij gewapende autodiefstal Vilvoorde naar gesloten instelling

Een minderjarige uit Brussel, die samen met twee kompanen werd opgepakt na een gewapende autodiefstal vrijdag in Vilvoorde, werd door een jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket. Zijn twee meerderjarige medeplichtigen werden al door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De politie werd vrijdag rond 17.10 uur opgeroepen voor een gewapende diefstal van een wagen in de Haesendonckstraat in Vilvoorde. De eigenaar van de wagen had het voertuig te koop gesteld en had een afspraak gemaakt met personen die beweerden dat ze geïnteresseerd waren in het voertuig. Toen de zogezegde kopers opdaagden, bedreigden ze de eigenaar met een vuurwapen en gingen ze ervandoor met het voertuig en met de juwelen die de eigenaar droeg, een gouden horloge en een gouden ketting.

De politie werd verwittigd en zette meteen de achtervolging in. Op de Luchthavenlaan lieten de dieven het gestolen voertuig achter en probeerden ze te voet verder te vluchten. Daarop werd een klopjacht georganiseerd, waarbij de politie VIMA (Vilvoorde-Machelen) versterking kreeg van de collega’s van de zones Zaventem en KASTZE (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) en een helikopter van de federale politie. Die klopjacht leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de drie verdachten.

Het bleek te gaan om twee 18-jarigen en één 17-jarige, allemaal woonachtig in Brussel. De twee meerderjarigen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen onder aanhoudingsbevel plaatste.

Voor de minderjarige die onder zijn bevoegdheid viel, heeft het parket van Brussel een jeugdrechter gevorderd. “Deze persoon werd ter beschikking gesteld voor feiten van diefstal met geweld, met meerdere personen en met gebruik van een wapen”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “Hij werd in een gesloten instelling geplaatst door de jeugdrechter.”