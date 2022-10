Minister Brouns bezoekt cursisten aan vooravond van Dag van de Verzorgende

Morgen is het Dag van de Verzorgende en Zorgkundige. Het tekort aan handen in de zorgsector blijft een groot probleem. Daarom zetten heel wat bedrijven in op opleidingen. Vlaams minister van Werk Jo Brouns bracht vanmorgen een bezoek aan een opleidingscentrum in Vilvoorde. Daar organiseren Familiehulp en VDAB samen een cursus tot verzorgende of zorgkundige die voor het eerst specifiek gericht is op anderstaligen.

Vanmorgen stond er voor de cursisten een les reanimatie op het programma. Naast de praktijk wordt er in deze opleiding ook extra ingezet op de kennis van het Nederlands verbeteren. “We starten met een taalbadje. In het begin zijn het aparte lessen, zeven uur per week, die louter aan taal worden besteed. Dat is echt wel noodzakelijk om die basis te leggen, maar gaandeweg wordt dat ook meer geïntegreerd in de cursus”, zegt Ann Demeulemeester, directeur van Familiehulp.

Uit cijfers van de VDAB blijkt dat de vraag naar extra personeel in de zorgsector de voorbije jaren exponentieel is gestegen. Op vier jaar tijd gaat het om een toename van 45% wat de vacatures voor zorgkundigen betreft. Wat betreft verzorgenden is dat bijna drie keer zoveel. De vraag is dus enorm, de cursus dringend nodig. Na een maand zijn alle 14 cursisten nog steeds aan boord.

“Ik vind het ook heel belangrijk dat ze intrinsiek goed gemotiveerd zijn. Dat is ook belangrijk in de selectie die VDAB doet. Al die mensen zijn er ook op gebrand om zo snel mogelijk in de zorg te gaan werken. Je merkt dat ook hier in Vilvoorde. Dankzij hun motivatie pikken ze ook veel sneller de vaardigheden op en de taal gaat dan als het ware vanzelf”, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns.