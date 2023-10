Minister Crevits wil aantal OverKop-huizen gevoelig opkrikken

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits wil het aantal OverKop-huizen gevoelig opkrikken. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor een fijne activiteit, maar vinden er ook een luisterend oor wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Op termijn wil Crevits er in elke eerstelijnszone in Vlaanderen één hebben. Onze regio telt vandaag al drie OverKop-huizen: in Halle, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw.

Vlaanderen trekt in 2024 middelen uit om al in 18 eerstelijnszones waar nu nog geen OverKop-huis is een werking op te starten. Welke eerstelijnszones dat worden, is nog niet bekend. De uitbreiding past in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp, dat naast maatregelen in de crisis- en gespecialiseerde jeugdhulp ook sterk inzet op preventie. Zo wil minister Crevits komend jaar al de kaap van 50 huizen bereiken. “Op die manier willen we ervoor zorgen dat jongeren dicht bij huis met hun zorgen terecht kunnen en een plek hebben waar ze terecht kunnen wanneer ze daar behoefte aan hebben”, aldus minister Hilde Crevits.

Foto: OverKop-huis Halle