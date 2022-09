Mobiliteitsexpert Cathy Macharis: "Kilometerheffing én verbreding is geen goed idee"

De slimme kilometerheffing koppelen aan de verbreding en optimalisering van de Ring is een slecht idee. Dat vindt VUB-professor en mobiliteitsexperte Cathy Macharis. Ondanks de politieke moeilijkheden hoopt zij dat de slimme kilometerheffing er zo snel mogelijk komt, en niet alleen in Brussel.

Vlaanderen wil voor vlotter verkeer op de ring zorgen door die deels herin te richten, maar voor een stuk ook te verbreden. Dat laatste is volgens VUB-mobiliteitsexperte Cathy Macharis een slecht idee. “Als je meer capaciteit voorziet, ga je meer wagens aantrekken”, aldus Macharis. “Dus binnen de kortste keren heb je het probleem weer niet meer opgelost. Een scheiding tussen plaatselijk verkeer en doorgaand verkeer kan wel een lichte verbetering zijn.”

Waar Macharis wél heil in ziet, is een slimme kilometerheffing. Maar die maatregel koppelen aan de Vlaamse plannen met de Ring, zoals Brussels minister Sven Gatz voorstelt, is volgens haar geen goed idee. “Als je een slimme kilometerheffing invoert, ga je al een stuk van die congestieproblemen oplossen. Dan is die verbreding misschien niet nodig.”