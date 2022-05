Mogelijk PFAS in bodem Dworpse woonwijk

In een woonwijk in Dworp, een deelgemeente van Beersel, is mogelijk de schadelijke stof PFAS aanwezig in de bodem. Uit voorzorg heeft de gemeente aan de nabijgelegen inwoners de instructies gegeven om voorlopig geen grondwater, eieren, groenten of fruit uit eigen tuin te consumeren tot de resultaten van het bodemonderzoek bekend zijn.

In de Vroenenbosstraat in Dworp brandde in 2005 een bedrijf volledig uit. Bij het blussen van het vuur werd mogelijk gebruik gemaakt van fluorhoudend blusschuim dat de gevaarlijke stof PFAS bevat. “Het probleem is dat de brandweer niet weet met welk product de brand toen geblust werd”, verduidelijkt burgemeester Hugo Vandaele, die vlakbij woont. “Het kan dus met schuim zijn dat PFAS bevat, maar evengoed ook niet.”

Uit voorzorg is de site opgenomen in de lijst van OVAM om er extra onderzoek uit te voeren. Zolang er geen uitsluitsel is, gelden er enkele no regret-maatregelen. “De inwoners die in een straal van 100 meter rondom de site wonen, wordt gevraagd om geen groenten uit eigen tuin of eieren van eigen kippen te eten”, aldus Vandaele.

Volgens burgemeester Vandaele gaat het wellicht om vals alarm, toch als zijn herinneringen hem niet in de steek laten. “Ik was op die brand aanwezig als waarnemend burgemeester en ik herinner mij geen gebruik van schuim. Helemaal zeker ben ik niet, maar ik heb zeker en vast wel de waterslangen zien liggen”, besluit Vandaele.