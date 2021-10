Mondmasker mag uit in horeca en winkels: "Letterlijk en figuurlijk een opluchting"

Vanaf vandaag verdwijnt de mondmaskerplicht in de horeca én in de winkels. Een beslissing die door heel wat handelaars op applaus onthaald wordt. Voor velen is het echt de terugkeer naar het normale leven. Dat hoorden we vandaag ook in de Basiliekstraat in Halle.

Oorbellen passen en vergelijken, is sinds vandaag weer iets eenvoudiger. Eindelijk zit er geen mondmasker meer in de weg. Bij juwelier Bosmans in Halle zijn ze enorm opgelucht. “Het is echt heel fijn, voor de verkoop is het veel beter. We kunnen kijken of oorbellen echt bij het gezicht van de klant passen”, zegt Elke Bosmans van de gelijknamige juwelier. “Het contact met de mensen is ook aangenamer. Al is het toch ook wat wennen.” Ook iets verderop bij slagerij Pieters zie je alleen maar dankbare gezichten achter de toog. “Het voelt super zo zonder masker. Een hele dag zo’n ding op hebben, is geen plezier”, zegt Bram Pieters. “Je kan eindelijk weer goed ademen en de klanten goed zien.” Bij de klanten zijn de meningen verdeeld. De ene is blij dat hij het mondmasker achterwege mag laten, de andere blijft het liever dragen uit voorzichtigheid.