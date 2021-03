Mondmaskerplicht in 5e en 6e leerjaar, tweede graad secundair pas na paasvakantie voltijds

Minister Weyts wil nog altijd dat alle leerlingen na de paasvakantie weer voltijds naar school kunnen. Maar de coronacijfers evolueren ook in de scholen niet in die zin. Vooral in de lagere scholen stijgt het aantal besmettingen. Het Vlaams onderwijsveld kwam daarom met de experten gisteravond in spoedberaad bijeen. Er werd beslist dat er extra maatregelen komen. “In het lager onderwijs worden de volgende 2 weken tot aan de Paasvakantie mondmaskers verplicht voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar”, zegt Weyts. “De heropstart van de twee graad van het secundair onderwijs stellen we uit tot na de paasvakantie. Op die manier willen we de volledige heropstart na de paasvakantie vrijwaren. We blijven ook vragen om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij de vaccinaties”.