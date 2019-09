Monsterfactuur voor aanslagen 22 maart stuit op kritiek

Heel wat magistraten zijn niet te spreken over de geraamde kostprijs voor het proces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016. Dat moet in 2020 of 2021 starten in het voormalige NAVO-hoofdkwartier. Om de gebouwen in Evere klaar te stomen voor het proces is zo'n 17 miljoen euro nodig. "Onzinnige uitgaven", klinkt het.

17 miljoen euro, het is een prijs die veel magistraten weggesmeten geld vinden. Dat schrijft De Tijd. Ze vinden het onzinnig om te investeren in infrastructuur die justitie nadien niet meer kan gebruiken. Eerder dit jaar overtuigde Minister van Justitie Koen Geens om het proces te laten plaatsvinden in het oude NAVO-hoofdkwartier in Evere.

Volgens justitie is namelijk geen enkele rechtbank in ons land groot genoeg om het proces te laten doorgaan. Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek vielen 32 doden en 340 gewonden, waardoor er veel ruimte nodig is voor de advocaten van de slachtoffers en nabestaanden. Verder is er ook ruimte nodig voor het publiek en de nationale en internationale pers.

Maar de gebouwen in Evere klaarstomen kost dus heel wat geld. Bovenop de aanpassingen komt nog eens de beveiliging tijdens het proces. Ter vergelijking: het proces rond de aanslag op het Joods museum kostte de politie zo'n 3,8 miljoen euro. Het is dus volgens juridische bronnen niet onmogelijk het grootste terreurproces ooit in ons land de Belgische staat meer dan 20 miljoen euro zal kosten.