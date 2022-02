Moordenaar Kitty kwam even vrij door procedurefout

De derde veroordeelde van de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen mocht de gevangenis van Ittre verlaten door een procedurefout. Galip Kurum is de enige moordenaar die nog in de cel zit. Zijn aanvraag tot vervroegde vrijlating werd onlangs nog geweigerd. Toch mocht de man 36 uur met penitentiair verlof. Er zijn nog twee uitstapjes gepland.

Agente Kitty Van Nieuwenhuysen werd in 2007 doodgeschoten door Kurum toen ze aankwam in Lot bij Beersel na de oproep dat er een homejacking plaats vond. Haar collega-agent raakte zwaar gewond.

Drie mannen werden veroordeeld voor de moord op de agente. Twee van hen mochten onder voorwaarden de gevangenis al verlaten. De aanvragen van Galip Kurum werden telkens verworpen. Hij is de man die de agente doodschoot. Op dat moment was hij ook vrij onder voorwaarden. Maar Kurum diende met succes een andere aanvraag in, bij de gevangenisdirectie van Ittre, om met penitentiair verlof te mogen. Die aanvraag kreeg eerst een positief advies, maar werd daarna teruggelfloten. Te laat, zo bleek, waardoor er sprake is van een procedurefout en Kurum alsnog 36 uur de gevangenis mocht verlaten. De politievakbonden zijn woedend en betreuren dat er geen rekening wordt gehouden met de nabestaanden in de zaak. Het Gevangeniswezen gaat in beroep tegen de zaak.

Foto: Galip Kurum staat rechts op de foto