Moordenaar Kitty moet na celstraf het land uit

Voormalig staatssecretaris Theo Francken besliste net voor N-VA uit de regering stapte en hij ontslag moest nemen, dat Iasir z’n verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Hassan Iasir is in 2011 veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op Kitty in 2007. Een tijd geleden vroeg hij om vervroegd vrij te komen maar dat werd hem geweigerd. Het ziet er dus naar uit dat hij z’n straf volledig zal moeten uitzitten. De dag dat hij vrijkomt uit de cel in Marche-en-Famenne, moet hij ook meteen het land verlaten.