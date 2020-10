Moordenaar van Kitty mag 36 uur per maand de gevangenis verlaten

Hassan Iasir, een van de moordenaars van Kitty Van NIeuwenhuysen, krijgt een beperkte detentie. Dat melden verschillende media en wordt bevestigd door de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De slachtoffers en hun naasten zijn verontwaardigd. “Hij mag 36 uur per maand de gevangenis verlaten”, reageert rechter Sophie Van Bree. “Die beslissing kwam er niet zomaar.”

Iasir was een van de drie daders die in 2007 bij een home invasion in Lot (Beersel) de politie onder vuur namen en daarbij politie-inspecteur Kitty Van Nieuwenhuysen om het leven brachten. Het trio werd daarvoor in 2011 veroordeeld tot 30 jaar opsluiting. Een van de daders, Nourredine Cheikni, mocht eerder al de gevangenis verlaten met een enkelband. Nu krijgt Iasir beperkte detentie. De derde veroordeelde, Galip Gurum, zit nog steeds in de cel.

“Er zijn veel redenen die geleid hebben tot de beslissing van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank afgelopen maandag”, zegt Sophie Van Bree van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. “Hij heeft in het verleden al 16 uitgangspermissies gekregen en hij heeft zijn voorwaarden toen altijd nageleefd. Hij heeft verschillende opleidingen gevolgd, niet alleen voor professionele doeleinden, maar ook sociale opleidingen zoals een cursus agressiebeheer. Zijn aanvragen werden in het verleden meermaals geweigerd en hij heeft daar telkens goed op gereageerd. Hij vroeg meer uitleg en heeft nadien telkens de nodige stappen gezet.”

Nog volgens Van Bree heeft Iasir inzicht gekregen over de feiten die hij gepleegd heeft. “Zijn standpunt is veranderd. Hij heeft in de gevangenis een vertrouwenspositie gekregen en doet zijn werk daar correct. Hij heeft een positief advies gekregen vanuit de gevangenis, maar ook van de sociale en psychologische dienst.”

Hassan Iasir mag de gevangenis nu 36 uur per maand verlaten in een systeem van beperkte detentie. Maar ook daar zijn voorwaarden aan verbonden. “Er zijn een aantal gemeenten waar hij niet mag komen”, legt Van Bree uit. “Hij moet telkens antwoorden op de oproepen van zijn justitie-assistent en mag natuurlijk geen overtredingen begaan en moet zijn psychologische begeleiding verderzetten.” Van Bree benadrukt dat de beperkte detentie een normale procedure is. “Iemand die zijn straf heeft uitgezeten, wordt zonder enige opvolging vrijgelaten. Nu is er wel een controle mogelijk.”