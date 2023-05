Moordverdachte opgepakt op luchthaven van Zaventem

Op de luchthaven van Zaventem is gisteren een man opgepakt die verdacht wordt van moord. De verdachte zou zondag in Frankrijk een 22-jarige man hebben doodgeschoten.

De verdachte zou zondag in het Franse Bonneuil-sur-Marne het slachtoffer hebben neergeschoten bij een ruzie in een nachtclub. De 22-jarige bokser overleed kort nadien in het ziekenhuis. De vermoedelijke dader kon op de luchthaven van Zaventem worden opgepakt, waar hij een vlucht naar de Ivoorkust wilde nemen.

“Het klopt dat er gisteren een 35-jarige man werd opgepakt”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Hij werd van zijn vrijheid beroofd op grond van een Europees aanhoudingsbevel uit Frankrijk en werd intussen door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden in het kader van de overleveringsprocedure.”