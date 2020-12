MOT Grimbergen en Kasteel van Gaasbeek winnen Toerisme Award 2020

Vanavond werden de Toerisme Awards 2020 uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. In onze regio vielen twee genomineerden in de prijzen: het MOT in Grimbergen en het Kasteel van Gaasbeek in Lennik.

In de categorie ‘Erfgoed’ ging het MOT in Grimbergen lopen met een award. “Ik ken het MOT zeer goed en ik ben blij dat zij deze prijs krijgen,” aldus gedeputeerde Tom Dehaene. Florence van het MOT is erg blij met de erkenning, want ze deden alles zelf om de winnende tentoonstelling op poten te krijgen.

Het Kasteel van Gaasbeek valt in de prijzen in de categorie ‘Inclusie’. Het Kasteel valt in de prijzen en daar is gedeputeerde Monique Swinnen het mee eens: “We willen dat iedereen toerist kan zijn in Vlaams-Brabant, of het nu met de buggy of met de rolstoel is. Het is voor het Kasteel van Gaasbeek een hele uitdaging om het kasteel voor iedereen toegankelijk te maken, maar daar slagen ze in.”

De publieksprijs, waar kijkers live voor konden stemmen, ging naar Bart en Thor van de Routespotters, de zogenaamde helden van de Getevallei.