Motorrijder komt om bij crash met bejaarde dame

Vanmiddag vond in Kampenhout een dodelijk ongeval plaats. Het slachtoffer is een motorrijder van 38 jaar.

Iets voor 14 uur vanmiddag kwam het tot een aanrijding op het kruispunt van de Haachtsesteenweg en de Hinckaertstraat In Kampenhout. Een motorrijder die uit Kampenhout-Sas kwam aangereden, botste er tegen een personenwagen en raakte het voertuig in de flank. Volgens diverse media is de man ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De bestuurster van de wagen is een 82-jarige dame. Over haar toestand is niets bekend. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken en de Haachtsesteenweg bleef een tijd afgesloten voor alle verkeer.