Motorrijder komt om het leven in Pepingen

In Pepingen is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeval. De man is om één of andere reden gevallen en stierf ter plekke. Het slachtoffer is landbouwer Wim Leroy, bekend van het VTM-programma Boer zkt Vrouw.

Het ongeval gebeurde rond 16u45 op het kruispunt van de Bellingsesteenweg en het Kattenhol. De motorrijder kwam in aanrijding met een wagen, verloor de controle over het stuur en belandde in een omheining. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Het parket Halle-Vilvoorde heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het slachtoffer is Wim Leroy, een bekend figuur uit de Pajotse gemeente. Hij werd bekend door zijn deelname aan Boer zkt Vrouw in 2005. Leroy is ook de zoon van Greta Cochez, huidig schepen in Pepingen.