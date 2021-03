Mountainbiken met het gezin? Volg de 'goedgekeurd door kinderen'-routes

Aan het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw is dit weekend het nieuwe label van ‘kindvriendelijke mountainbikeroutes in Vlaanderen’ onthuld. Sinds de coronacrisis zit mountainbiken in de lift. Almaar meer gezinnen vinden de weg naar officiële routes, met het label willen Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en Sport Vlaanderen nu duidelijk maken welke routes ook geschikt zijn voor kinderen.

Tellingen wijzen aan dat er in 2020 vier keer zoveel mountainbikers langs officiële routes zijn gepasseerd als het jaar daarvoor. Dit weekend kregen 105 mountainbikelussen verspreid over routes in 85 Vlaamse steden of gemeenten officieel het label van kindvriendelijke route. “Heel wat ouders zijn op zoek naar leuke buitenactiviteiten om met hun kinderen te doen. De mountainbikeroutes van Sport Vlaanderen beschikken op dat vlak over heel wat troeven. Naast wandelen en fietsen zijn ze een leuk alternatief voor gezinnen die wat meer uitdaging zoeken,” aldus Vlaams minister Weyts.

'Goedgekeurd door kinderen'

De 185 routes die het nieuwe label kregen zijn gescreend op een aantal criteria. Zo is geen enkele kindvriendelijke route langer dan 20 kilometer, zijn de wegen goed berijdbaar en zijn er extra faciliteiten onderweg, zoals een speeltuin of een picknickplaats. De routes zijn te herkennen aan het label ‘Goedgekeurd door kinderen’ op het startbord.