Muscaloco: de straatfanfare waar iedereen welkom is

“Een Murgafanfare is een hedendaagse straatfanfare die werkt rond muziek, dans, woord en kostuums en verbonden is met een straat, buurt of regio”, vertelt Danny Deuvaert van Muscaloco. “Bij Muscaloco werken we met een mix van mensen met een beperking en personen met een andere beperking”, lacht Danny. Muscaloco brengt zang, muziek en dans en vooral veel blijdschap. “De naam komt natuurlijk van de Muscatdruif die vroeger veel werd geteeld in onze streek” aldus Danny. “Muscaloco is als inclusiefanfare vrij uniek in Vlaanderen.”

Een reportage over de bijzondere straatfanfare zie je maandag in ons nieuws.