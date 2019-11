N-VA Gooik wil deontologische commissie na huiszoekingen

De N-VA-afdeling van Gooik is vragende partij voor een gemeentelijke commissie die de politieke verantwoordelijkheid onderzoekt in het fraudedossier. Volgens de oppositiepartij tonen de huiszoekingen van vorige week in het gemeentehuis aan “dat er meer aan de hand is dan de burgemeester voortdurend doet uitschijnen”.

De huiszoeking van vorige week in het Gooikse gemeentehuis is een uitvloeisel van de audit die de Vlaamse overheid liet uitvoeren naar het reilen en zeilen van de gemeentelijke diensten. Die resulteerde in de ontdekking van onregelmatigheden bij de toewijzing van de overheidsopdrachten waarbij de toenmalige gemeentesecretaris betrokken was. Gooik legde de man een tuchtstraf op van drie maanden zonder wedde en stelde een kwaliteitsmanager aan die erop toeziet dat voortaan alles volgens het boekje loopt. De gemeentesecretaris werd nadien benoemd tot algemeen directeur.

N-VA wil deontologische commissie

N-VA Gooik zegt tevreden te zijn dat deze feiten verder onderzocht worden, maar de huiszoekingen tonen volgens Steve Dehandschutter, fractieleider in de gemeenteraad, aan "dat er meer aan de hand is dan wat de burgemeester voortdurend doet uitschijnen". "Wij hebben het volste vertrouwen in het federale parket dat de waarheid over de verdachte feiten aan het licht komt maar vinden dat het nu het moment is om ook de politieke verantwoordelijkheid te onderzoeken. De burgemeester heeft immers steeds alle, al dan niet frauduleuze, bestelbonnen ondertekend", aldus Dehandschutter. Burgemeester van Gooik Michel Doomst liet aan Het Laatste Nieuws weten dat hij het nut van zo'n commissie niet inziet. Volgens Doomst doet het parket zijn werk en verloopt alles intussen helemaal volgens de regels.

Groen wil transparanter bestuur

“Voor ons is deze affaire symbool van een achterhaalde politieke cultuur in Gooik”, klinkt het bij oppositiepartij Groen. “Al te vaak worden zaken nog in een gemoedelijke sfeer geregeld, waarbij geen vragen worden gesteld”, zegt Alwin Loeckx in naam van Groen. “Dat klinkt sympathiek, maar is niet op maat van een moderne gemeente want er is te weinig aandacht voor transparantie, ingebouwde controles en efficiëntie. “ Groen ziet heil in meer samenwerking in het Pajottenland wat betreft financieel beheer. “We denken daarbij aan intergemeentelijke financiële ambtenaren met de nodige expertise en onafhankelijkheid, besparen door aankopen te bundelen tussen gemeenten, heldere afspraken over procedures en transparantie… Alle verloren energie die nu in deze affaire wordt gestoken, had kunnen vermeden worden door een transparanter bestuur.”