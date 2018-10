N-VA Halle houdt stil protest: “Wij zijn onze stem kwijt”

Door het akkoord wordt een meerderheid gevormd zonder N-VA, en daarmee wordt de grootste partij van Halle voor de tweede keer op rij aan de kant geschoven.

“26 procent van de Hallenaren is monddood gemaakt door de nieuwe meerderheid. We vinden het politiek onfatsoenlijk dat een partij waarvoor ruim 6500 Hallenaren gekozen hebben zomaar buitenspel wordt gezet. Maar tegelijkertijd willen we aangeven dat we niet bij de pakken blijven zitten en onze rug rechten. We gaan de komende zes jaar oppositie voeren zoals onze kiezers dat van ons verwachten. En in 2024 zullen we daarvan de vruchten plukken,” zegt N-VA-kopman Jeroen Hofmans.

Bertrand Demiddeleer, voorzitter van de Halse gemeenteraad en lid van de lokale sp.a-afdeling, betreurt het protest. “Een coalitie moet na verkiezingen worden samengesteld met een meerderheid van de democratisch gekozen zetels. Dat is gebeurd en jammer genoeg vallen daarbij altijd partijen uit de boot. Dat geldt ook voor Open Vld, Halle2019 en Vlaams Belang. Die mensen begrijpen dat blijkbaar, N-VA niet. Dat ze hun stem kwijt zijn? Alle verkozenen zullen hun stem in de gemeenteraad nog kunnen laten horen.”