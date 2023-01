N-VA Halle schuift Mark Demesmaeker opnieuw naar voor als burgemeester

N-VA plaatste Mark Demesmaeker in 2018 al in poleposition voor het Halse burgemeesterschap, maar toen moest hij een paar maanden voor verkiezingen een stap terugzetten door gezondheidsproblemen. In 2024 trekt N-VA opnieuw volop de kaart van Demesmaeker. Hij zal op 13 oktober 2024 de N-VA-lijst in Halle trekken. “Met 24 jaar ervaring in de gemeenteraad, waarvan 6 jaar als schepen, is Mark de perfecte kandidaat om Halle terug op de rails te zetten”, zegt voorzitter en raadslid Dirk Van Heymbeeck. Demesmaeker was lang journalist bij VTM en later Vlaams, Europees en federaal parlementslid. Momenteel is hij senator voor N-VA. Zijn partij zit in Halle als sinds 2012 op de oppositiebanken. “De nieuwe wetgeving bepaalt dat de verkozene met de meeste voorkeurstemmen uit de sterkste meerderheidsfractie burgemeester wordt”, reageert Demesmaeker. “De Hallenaren hebben nu echt de hefboom om te beslissen wie hen gaat besturen. We willen en zullen meebesturen als de kiezer dat beslist.”