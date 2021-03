N-VA Kampenhout: "In alle stilte gestart met nieuw openbaar onderzoek voor slipschool"

De carrousel van de slipschool van de Federale Politie in het Hellebos in Kampenhout draait weer op volle toeren. Het is deze keer oppositiepartij N-VA die de kat de bel aanbindt. Volgens de partij is er in alle stilte een nieuw openbaar onderzoek gestart voor een nieuwe omgevingsvergunning. Dat terwijl het vorige nog maar pas is afgelopen.

Ruim 300 omwonenden dienden een bezwaarschrift in tegen de vorige vergunningsaanvraag. Die belanden volgens N-VA Kampenhout nu allemaal in de vuilnisbak. "De deputatie heeft het dossier naar zich toe getrokken, maar voor die een beslissing kon nemen heeft de politie een wijzigingsverzoek ingediend. De buurtbewoners werden daarvan niet op de hoogte gebracht en er staat ook niets op de gemeentelijke website te lezen over die wijziging”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Stefan Vandevenne. Zijn partij ziet de slipschool in het Hellebos liefst voorgoed verdwijnen.

Het gemeentebestuur van Kampenhout gaf de vorige keer een negatief advies, ondermeer omdat er geen sprake was van een beperking van de activiteiten in de tijd. In een telefonische reactie zegt burgemeester Kris Leaerts dat de federale politie daar nu wel aan tegemoet komt én dat op korte termijn 40% van de site van de slipschool zal worden teruggegeven aan de natuur. De gemeente gaat zich nu beraden over een nieuw advies.