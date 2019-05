N-VA kampioen van de voorkeurstemmen in Vlaams-Brabant

De N-VA is in Vlaams-Brabant de kampioen van de voorkeurstemmen. In de Kamer haalt Theo Francken er meer dan 122.000, Ben Weyts in het Vlaams parlement meer dan 64.000.

KAMER

In de top-10 van populairste politici in de Kamer zien we vier verkozenen voor N-VA. Theo Francken is het stemmenkanon in onze provincie met 122.738 voorkeurstemmen, bijna 80.000 meer dan vijf jaar geleden. Na Francken volgt Koen Geens. Zijn score blijft status quo. Het stemmenkanon van de vorige verkiezingen, Maggie De Block van Open VLD, haalt 40.819 voorkeurstemmen. Dat zijn er maar liefst 90.000 minder dan in 2014. Lijsttrekker van sp.a Karin Jiroflée haalt niet eens de top-10.

VLAAMS PARLEMENT

Net als in de Kamer vinden we ook in het Vlaams parlement vier politici van N-VA in de top-10. Ben Weyts haalt het meeste aantal voorkeurstemmen met 64.640. Dat zijn er bijna 10.000 meer als bij de vorige verkiezingen. Net als in de Kamer zit ook Open VLD in het verlies. Gwendolyn Rutten haalt 44.866 voorkeurstemmen, bijna 16.000 minder dan vijf jaar geleden. Bruno Tobback ziet zijn voorkeurstemmen met zowat de helft slinken tegenover 2014. Ook Peter Van Rompuy moet ruim 7.000 voorkeurstemmen prijsgeven en strandt op 24.974. Klaas Slootmans, bij de vorige verkiezingen eerste opvolger, ziet zijn voorkeurstemmen stijgen van bijna 1.300 naar 18.567.