N-VA naar Raad van State voor vijvers Essenbeek?

In november vorig jaar wilde de stad Halle een dading afsluiten met projectontwikkelaar NJA over het bouwdossier aan de vijver van Essenbeek. Dat dossier sleept al ruim 20 jaar aan. Via de dading worden alle juridische procedures stopgezet, mag de projectontwikkelaar elf woningen bouwen maar moet een zone openlaten zodat de vijver zichtbaar blijft en later ontsloten kan worden.

Oppositiepartij diende een klacht in bij de provinciegouverneur. Die verwerpt de klacht. "De gouverneur is wel duidelijk dat het spel niet correct is gespeeld", meent gemeenteraadslid Mark Demesmaeker (N-VA). "De gemeenteraad moest eerst beslist hebben over het al dan niet aangaan van een dading voordat de onderhandelingen worden opgestart. De gouverneur ziet de fout wel door de vingers", aldus een ontgoochelde Demesmaeker.

Burgemeester Marc Snoeck (sp.a) ziet het anders. "De gouverneur besluit dat het dossier tijdig aan de gemeenteraadsleden is bezorgd en uitgebreid is besproken. Het vertrouwelijk karakter van de overeenkomst betekent niet dat de N-VA raadsleden het dossier niet konden raadplegen en onderzoeken", aldus Snoeck. "De Essenbekenaren krijgen hun vijver terug. Geen juridisch getouwtrek meer, maar daadwerkelijke verwezenlijkingen op het terrein die de bevolking ten goede komt."

Al is dat zonder N-VA gerekend. "We overwegen om alsnog naar de Raad van State te stappen om een schorsing of nietigverklaring van deze dading te vragen", besluit Demesmaeker.