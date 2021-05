Na Meise neemt ook Londerzeel maatregelen tegen overlast die ontstaat na sluiting terrassen

De gemeente Londerzeel geeft in samenspraak met horecazaken de politie meer middelen om de overlast te verhinderen die ontstaat na het sluitingsuur van de terrassen. Na 22 uur ontstaan er dan in de gemeente samenscholingen en amok en worden de coronamaatregelen niet meer gerespecteerd. Eerder trof Meise ook al maatregelen in deelgemeente Wolvertem.

De politie stelde de voorbije weken vast dat groepen na het opgelegde sluitingsuur blijven rondhangen in het centrum en, mede onder invloed van overmatig drankgebruik, bewust het samenscholingsverbod overtreden. Dat tot grote onvrede van de horeca-uitbaters. “Ze veroorzaken een ernstige verstoring van de openbare rust en orde, overdreven nachtlawaai, vandalisme en laten heel wat afval achter", zegt burgemeester van Londerzeel Conny Moons. “In een straal van 500 meter rond alle terrassen en in bepaalde straten rond het centrum is het daarom voortaan verboden om zich te verplaatsen met glazen en - veelal zelf meegebrachte - glazen flessen. Nuttigen van dranken mag enkel op de terrassen.”

De politie krijgt ook de tijdelijke toelating om over te gaan tot identiteitscontroles en fouilleren bij verstoring van de openbare orde. “Noch ikzelf, noch onze politiediensten zullen tolereren dat een kleine minderheid het verbrodt voor de horeca-uitbaters, hun klanten en de omliggende bewoners. Of dat hierdoor verdere coronaversoepelingen zouden tegengehouden worden”, aldus Moons. De gemeente Meise nam vorige week gelijkaardige maatregelen in deelgemeente Wolvertem. Daar geldt van 20 uur tot en met middernacht zelfs een samenscholingsverbod van meer dan drie personen in het centrum.