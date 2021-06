Na Merchtem-centrum ook zone 30 in alle deelgemeenten

De zones zijn vrij omvangrijk. Voor Brussegem gaat het om de Linhoutstraat die een fietsstraat (max 30 km/u) wordt en daar is het verboden om fietsers in te halen. Nog in Brussegem wordt de zone 30 in het centrum uitgebreid op onder andere de Dorpsstraat. Ook de wijk Rinkeling wordt er zone 30. In Bollebeek wordt een deel van de Steenweg op Asse en zijstraten zone 30. Voor Peizegem wordt een groot deel van het centrum fietsstraat en zone 30. In Hamme wordt zowat de hele deelgemeente zone 30 en in Ossel gaat het om de Kasteelstraat en omgeving. In Merchtem-centrum was eerder al een grote zone 30 ingevoerd. “De politie zal hier ook op controleren”, zo laat het gemeentebestuur in een bericht weten. De nieuwe verkeerssituatie zal na een proefperiode van zes maanden geëvalueerd worden.