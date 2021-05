Nadat heel wat mensen aan het padellen zijn geslagen, zit nu ook beachvolley in de lift. Overal in Vlaanderen worden nieuwe speelvelden aangelegd, ook in onze regio. En daar zit corona voor iets tussen.

Na padel is beachvolley nieuwe hype, ook in onze regio

Beachvolleybalspeler Dries Koekelkoren uit Vilvoorde heeft de stijgende interesse in zijn sport van dichtbij gevolgd. Als coördinator beachvolley bij de koepel Volley Vlaanderen zag hij het ene nieuwe veld na het andere uit de grond rijzen. “Voor de coronacrisis waren er tien beachvolleyclubs, intussen is dat opgelopen tot 33 op 11 locaties,” licht hij toe. Bovendien stijgt niet alleen het aantal clubs, maar verrijzen er ook nieuwe velden in heel wat Vlaamse gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Londerzeel, Opwijk en Schepdaal.

Een verklaring voor de exponentiële toename van beachvolleyvelden en -clubs is te vinden in de coronacrisis. Lange tijd waren indoor sporten niet toegelaten en zochten bijvoorbeeld heel wat volleyballers hun heil buiten, op een veld vol zand. Met de zomer in het vooruitzicht zal dat idee alleen maar meer bekoren. Vilvoordenaar Koekelkoren kan de extra interesse alleen maar toejuichen. Bovendien wachten hem spannende tijden. Samen met zijn compagnon Tom Van Walle heeft hij nog één wedstrijd te gaan om een ticket te bemachtigen voor de Olympische Spelen in Tokio. Eén iets is zeker: als Koekelkoren naar Tokio mag, zal beachvolley alleen maar populairder worden.