Na reconstructie van moord Huizingen: stiefzoon bracht slachtoffer om het leven

In het onderzoek naar de moord op Elvis B. in Huizingen van december vorig jaar is vanmorgen een reconstructie gehouden. Daaruit blijkt dat de 15-jarige stiefzoon Elvis B. neerstak. Lange tijd nam de 17-jarige stiefdochter de schuld op zich.

Na de feiten werd het meisje in een gesloten instelling geplaatst. Een paar maanden later is zij onder voorwaarden weer thuis en rees er twijfel over haar verhaal. De reconstructie van vandaag bracht duidelijkheid. Niet zij, maar haar 15-jarige broer stak het slachtoffer neer. Dat toont ook een geluidopname van de feiten aan. De jongen verblijft intussen in een gesloten instelling.



Slachtoffer Elvis B. is de broer van Anthony B., die in 2012 betrokken was bij de gruwelijke moord op de tiener Priscilla Sergeant.