Na Ternat keert ook Rock Affligem terug op festivalkalender

Na 13 jaar afwezigheid keert Rock Affligem terug op de festivalkalender. Feestvierders zullen wel nog even geduld moeten hebben. De nieuwste editie staat gepland op 21 mei 2022. “Op het programma zullen acht rockbands staan, zowel lokaal als nationaal talent. Een DJ-act zal het festival afsluiten. We kiezen bewust voor uitsluitend Belgische acts”, zegt Christof Desmet van Rock Affligem.

Na een onderbreking van 13 jaar slaan een Affligemse vriendenbende de handen in elkaar om, samen met de gemeente Affligem, de draad van Rock Affligem opnieuw op te pikken. “Tot ver buiten onze gemeente klinkt de naam van het festival nog altijd als een klok. Al jaren speelden we met het idee om dit festival terug op gang te trekken”, zegt Christof Desmet, voorzitter van vzw Rock Affligem. “Tijdens corona heeft dat idee meer en meer vorm gekregen.”

Net als in Rock Ternat, dat een paar maanden geleden z'n terugkeer aankondigde, trekken ze ook in Affligem de kaart van de Belgische muziek. “België loopt vol rock- en pop-rock-talent. Na de coronapandemie zien we graag enkele van die bands ontploffen op ons podium. Niet alleen omdat ze het zwaar te verduren hebben gehad, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we met al dat talent een topaffiche kunnen samenstellen”, meent Desmet.

Rock Affligem zal een capaciteit hebben van maximum 6.000 bezoekers. Plaats van afspraak: 21 mei 2022 op de Bellekoutersite in Affligem.