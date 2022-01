Na vijftien jaar eindelijk extra waterzuiveringsstation in Peizegem

Het extra waterzuiveringsstation wordt gebouwd op een braakliggend terrein aan de Peisegemstraat, vlakbij de gemeentegrenzen van Buggenhout en Londerzeel. Daardoor moesten ook zij hun fiat geven. Nu dat er is, kunnen de voorbereidende ruimtelijke plannen worden opgemaakt. “Aquafin is alvat blij dat de knoop is doorgehakt”, zegt bevoegd schepen Steven Elpers. “Als het station operationeel is, dan zal de vuilvracht van 1.540 inwoners bijkomend worden aangesloten op dit station en dus niet meer in een openbare waterloop terecht komen.”