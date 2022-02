Natacha uit Linkebeek al meer dan tien dagen vermist in Peru

Natacha de Crombrugghe, een jonge vrouw uit Linkebeek die rondreist in Peru, is al meer dan tien dagen vermist. Haar familie heeft via sociale media een opsporingsbericht verspreid. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de vermissing.

De Linkebeekse zou zo’n twee weken geleden de Colca Canyon gaan bezoeken, één van de diepste kloven ter wereld en een populaire toeristische bestemming in Peru. Even daarvoor had ze nog telefonisch contact met haar familie, maar sindsdien is elk spoor zoek. “We hebben sinds 23 januari niets meer van haar gehoord en zijn heel ongerust”, laat de familie in een opsporingsbericht weten. “Als iemand haar na 23 januari nog gezien of gesproken heeft, gelieve dat te laten weten aan haar papa Eric.”

Het opsporingsbericht werd intussen al meer dan 17.000 keer gedeeld. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt mee naar Natacha.