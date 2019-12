Nationaal afhandelcentrum voor transmigranten alweer dicht

Amper 15 maanden na de opening is het nationaal afhandelcentrum voor transmigranten in Steenokkerzeel alweer dicht. Doel was om in het centrum alle transmigranten die illegaal door ons land trekken, onder te brengen. Al snel bleek dat geen goed plan te zijn.