Natuurpunt hekelt kap van 27 populieren voor aanpassingswerken Ringtrambus

Natuurpunt hekelt de overdreven kap van bomen bij de werken in het centrum van Vilvoorde. Er moesten 27 populieren wijken voor de aanleg van een fietspad langs de Rubenslaan. Volgens de Werkvennootschap komen er wel 47 nieuwe bomen in de plaats, maar die compensatie is volgens Natuurpunt onvoldoende.

“Met de werken aan de Europabrug mag en kan weer alles,” zucht Ivo Janssens, de voorzitter van Natuurpunt MaViSt (Machelen- Vilvoorde-Steenokkerzeel). “Tientallen bomen moesten sneuvelen, maar het is niet duidelijk waarom. Eén van de bomen was misschien rot, maar de andere waren kerngezond. Die populieren braken de wind voor de wandelaars en fietsers. De Werkvennootschap kapt en snoeit waar het hen uitkomt.”

De werken in het centrum van Vilvoorde kaderen in de aanpassingswerken voor de Ringtrambus en de transitie naar duurzamer verkeer. Het vlakbijgelegen Hoppinpunt moet daarom zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Volgens woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap worden de populieren zeker niet zomaar gekapt: “De talud waar het over gaat krijgt twee bijkomende functies voor de actieve weggebruikers. We leggen ten eerste een dubbelrichtingsfietspad aan op de taludhelling vanaf de Koningslosteenweg tot op de brug. Ook bouwen we een trap vanaf de Koningslosteenweg tot aan de nieuwe bushalte-infrastructuur. We rooien 27 bomen, maar planten 47 nieuwe in de plaats. Er komen ook struiken op de flank van de talud.”

Janssens neemt geen vrede met die uitleg. Volgens hem is het duidelijk dat niemand zich zorgen maakt over de impact van het verwijderen van de populieren. “Eén boom van tien jaar moet je minstens vervangen door tien nieuwe bomen,” klinkt het. Hij begrijpt ook niet dat het stadsbestuur instemt met de hele zaak: “Zingen voor het klimaat onder een luifel is één ding, maar die mensen vergeten totaal dat ze de natuur effectief een handje kunnen toesteken,” sneert hij.